Kostenpflichtiger Inhalt: Vater des Borussen aktiv gegen Rassismus : Thurams Geste passt zur Familientradition

Kniefall nach Treffer: Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach zeigt Solidarität. Foto: AP/Martin Meissner

Analyse Mönchengladbach Der Gladbacher, aber auch die Dortmunder Sancho und Hakimi sowie der Schalker McKennie protestierten am Wochenende auf unterschiedliche Art gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA. Thuram steht damit in guter Familientradition.