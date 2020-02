Fairer Borussia-Stürmer bestraft : Thuram verzichtet auf Elfmeter – und bekommt später Mecker-Gelb

Marcus Thuram (am Boden) war gegen Fortuna in viele Zweikämpfe verwickelt. In einer anderen Situation spielte er trotz eines Fouls im Strafraum von Kasim Adams weiter. Foto: AFP/UWE KRAFT

Mönchengladbach Marcus Thuram zeigte in Düsseldorf eine sehr faire Aktion, als er trotz eines Fouls im gegnerischen Strafraum weiterspielte. Später sah Borussias Stürmer wegen eines wiederholten Vergehens Gelb. Marco Rose ist deswegen etwas irritiert.

In der ersten Halbzeit bereitete Thuram eine Chance von Denis Zakaria vor. Der Franzose zog von der rechten Seite aus in die Mitte, spielte Fortunas Verteidiger Kasim Adams aus und legte quer auf seinen Gladbach-Kollegen. So weit, so Thuram-typisch. Was die Zeitlupen danach aufdecken: Der 22-Jährige verzichtete in dieser Aktion auf einen klaren Elfmeter. Adams trat Thuram im Zweikampf deutlich auf den Fuß, wäre der Borusse zu Boden gegangen, hätte es sicher Strafstoß für sein Team gegeben. Doch der Stürmer spielte weiter und verzichtete auf das „Angebot“ seines Gegenspielers. Und das beim Spielstand von 0:0.