Zwei Verletzte, ein Spieler gesperrt : Neue Personalsorgen bei Borussia

Marcus Thuram verletzte sich in München schon nach wenigen Minuten. Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Nicht nur das Ergebnis in München war am Ende enttäuschend für die Borussen, sondern es gab auch einige personelle Schreckmomente. Aus diesen Gründen muss Marco Rose am Dienstag gegen Wolfsburg umbauen.

Nach der 1:2-Niederlage beim FC Bayern schleppte sich Marcus Thuram nur äußerst mühsam die Treppe hinab von der Tribüne der Allianz Arena in die Katakomben. Sichtlich geknickt war er, dass seine Mannschaft kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer durch Leon Goretzka kassiert hat, doch das größere Problem an seinem Weg in die Kabine war sein körperlicher Schmerz. Thuram musste schon nach wenigen Minuten in München ausgewechselt werden, nachdem zunächst Jerome Boateng mit seiner Ferse auf den Knöchel des Franzosen getreten war und er kurz darauf auch noch im Rasen hängen geblieben ist. Trainer Marco Rose sprach nach dem Spiel von einer Verletzung am Sprunggelenk.

Foto: AFP/CHRISTOF STACHE 17 Bilder FC Bayern - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Noch gab es keine Verlautbarungen der Borussen, wie schlimm es Thuram erwischt hat, doch die Ansicht der Bilder nach dem Bayern-Spiel dürften wenig Hoffnung darauf machen, dass er am Dienstag gegen den VfL Wolfsburg (Anstoß um 18.30 Uhr) schon wieder dabei sein kann. Es muss sogar befürchtet werden, dass Thuram auch die beiden folgenden und letzten Saisonpartien beim SC Paderborn und gegen Hertha BSC verpassen könnte. Positiv ist immerhin, dass Alassane Plea nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder zur Verfügung stehen wird.

Auch für Nico Elvedi gibt es einen nahezu gleichwertigen Ersatz, sollte er weiter ausfallen. Tony Jantschke sprang in der Halbzeit für den verletzten Schweizer Nationalspieler ein und machte das in gewohnt starker Manier. Von Elvedi gab es bislang noch keine näheren Angaben, er musste raus, weil es ihm laut Rose sehr schlecht ging. Sollte es sich um etwas Längerfristiges handeln, könnte der Trainer neben Thuram und dem schon länger verletzten Denis Zakaria nun auch den dritten klaren Stammspieler verlieren.