Borussias Stürmer : Warum Thuram und Embolo in Gladbach aufgeblüht sind

Warum Thuram und Embolo in Gladbach aufgeblüht sind

Mönchengladbach Die Stürmer Marcus Thuram und Breel Embolo kamen mit Negativerlebnissen im Kopf zu Borussia. Sie haben sich Selbstvertrauen geholt mit guten Leistungen. Nun hoffen sie, bald wieder spielen zu können.

Es war kein schönes Erlebnis, das Marcus Thuram zum Abschied bei EA Guingamp hatte. Der Klub, von dem er zu Borussia kam, stieg ab. So etwas nagt gerade bei einem jungen Spieler – auch wenn er selbst eine gute Saison gespielt hat – am Selbstvertrauen. Auch Breel Embolo kam nicht mit dem stabilsten Ego nach Gladbach. Er hatte komplizierte drei Jahre bei Schalke 04 nach seinen schweren Verletzungen.

„Schlimm war die Zeit nach der zweiten Verletzung. Es gab Enttäuschungen und Frust. Vieles war für mich nicht mehr nachvollziehbar. Ich fühlte mich unverstanden, mein Selbstvertrauen ging verloren“, gestand Embolo nun in einem Interview mit der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Bei Borussia haben beide Stürmer die Vergangenheit abgehakt. Thuram sowieso, er war vom ersten Tag an da, er ist Borussias bester Scorer, erfand den Eckfahnenjubel und avancierte zum Liebling der Fans. „Borussia ist mein Zuhause“, sagte Thuram in einem Interview auf Borussias Internetseite.

Embolo traf auch schon in Mainz am dritten Spieltag, doch er brauchte etwas länger um wirklich anzukommen. Das 4:2 gegen Freiburg war mit zwei Toren und einer Vorlage sein persönlicher Hinrunden-Höhepunkt. In der Rückrunde wurde er zum Helden des Geisterderbys gegen den 1. FC Köln (Tor und Assist beim 2:1). „Die Wertschätzung ist groß, ich bin gut angekommen“, sagte Embolo nun.