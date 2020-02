„What is with you“ : Marcus Thuram crasht Interview mit Neuhaus – dann spricht Lothar Matthäus auf Englisch

Düsseldorf Nach dem Topspiel in Düsseldorf stellte sich Gladbachs Florian Neuhaus den Fragen von Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus. Dann kam Marcus Thuram. Und es wurde lustig. Sehr lustig.

Thuram nuschelte irgendetwas ohne Mikrofon, schließlich hörten die Zuschauer „Ich bin ein großer Fan“, aus dem Mund von Thuram. „Von Matthäus?“, wollte Hellmann wissen. „Nein von Flo“, sagte Thuram, der nicht wusste, dass Lothar Matthäus ihn zum „Man oft the Match“ gekürt hatte. „Say nothing wrong“, schlug Matthäus mit seinem Denglisch dem Franzosen entgegen. „For me you are the man of the Match“, sagte Matthäus weiter, und verwies dann auf die ausgezeichnete Vorlagen- und Tore-Statistik des Franzosen. „Seven Assists and six Goals“, meinte Matthäus, habe Thuram erzielt. Der sagte nur trocken: „I think it’s eight“.