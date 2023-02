Borussen-Quartett fraglich Farke sorgt sich nicht nur um Thurams Einsatz am Samstag

Dass es womöglich eng werden würde für Marcus Thuram und Joe Scally, beim Spiel gegen die Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dabei zu sein, das wusste Borussias Trainer Daniel Farke schon zu Beginn der Trainingswoche. Beide haben muskuläre Probleme in der Wade, die sie auch noch am Donnerstag daran hinderten, wieder in das Teamtraining einzusteigen.