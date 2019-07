Vertrag bis 2023 : Thuram-Wechsel zu Borussia perfekt

Mönchengladbach Die nächste Verstärkung für den Angriff ist perfekt: Die Gladbacher verpflichten Marcus Thuram von EA Guingamp. Der lange erwartete Transfer wurde nun bekannt gegeben. Der 21-Jährige unterschrieb bis 2023.

Unter dem neuen Trainer Marco Rose möchte Borussia mehr dennje in den Angriffs-Modus umschalten. Und genau das ist auch bei ihren Tätigkeiten auf dem Transfermarkt zu erkennen. Denn nach der Verpflichtung von Breel Embolo, der für eine Grundablöse von zehn Millionen Euro (kann durch Boni auf bis zu 15 Millionen Euro anwachsen) von Schalke 04 geholt wurde, gaben die Gladbacher am Montag den zweiten Zugang eines Offensivspielers bekannt.

Thuram erzielte in der abgelaufenen Saison neun Treffer in der Ligue 1 und war nicht nur aufgrund dieser Ausbeute mit Abstand der beste Spieler seines Teams. Den Abstieg von Guingamp konnte er zwar nicht verhindern, für ihn selbst war die Saison 2018/2019 jedoch eine, die als erfolgreich zu werten ist. Der 21-Jährige spielte sich nicht nur in den Fokus einiger anderer Klubs, von denen nun Borussia den Zuschlag erhielt, sondern er verschaffte sich auch einen Platz im Kader der französischen U21-Nationalmannschaft bei der U21-EM. Dort kam er in allen vier Spielen der Franzosen, die im Halbfinale am späteren Europameister Spanien (1:4) scheiterten, zum Einsatz.