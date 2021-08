Borussia-Training endet mit großem Jubel : Plea und Hofmann können durchziehen, Thuram setzt aus

Mönchengladbach Zwei Tage vor dem Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern sieht es so aus, als würde Trainer Adi Hütter auf dem Betzenberg mit Alassane Plea und Jonas Hofmann planen können. Marcus Thuram fehlte beim Training am Samstag, das durch ein Golden Goal beendet wurde.

Den Schuss von Borussias Kapitän Lars Stindl konnte Tobias Sippel noch entschärfen, beim Nachschuss von Joe Scally hatte er dann keine Chance mehr. „Jaaaaaaaa“ – mit lautem Jubelschrei liefen Stindl, Florian Neuhaus, Hannes Wolf, Jonas Hofmann, Nico Elvedi, Keanan Bennetts und Torben Müsel auf den Torschützen zu, der die 75-minütige Trainingseinheit mit seinem Golden Goal beendet hatte. Die Verlierer um Christoph Kramer, Stefan Lainer & Co. mussten zur Strafe das Tor wegtragen.

Auch Alassane Plea gehörte zum unterlegenen Team, konnte aber die komplette Einheit am Samstag mitmachen. Damit ist er ebenso wie Hofmann, der das Training ebenfalls ohne Probleme durchziehen konnte, zumindest eine Kader-Option für Gladbach-Trainer Adi Hütter in der ersten DFB-Pokalrunde am Montag (20.45 Uhr) in Kaiserslautern.

Definitiv nicht mit dabei sein werden unter anderem Manu Koné und Denis Zakaria. Beide kamen aber raus auf den Trainingsplatz, trainierten allerdings individuell. Tony Jantschke erschien nur in Laufschuhen auf dem Feld und joggte um den Trainingsplatz – zuletzt hatte Jantschke schon mal etwas kürzer treten müssen, sein Mitwirken am Montag scheint aber nicht gefährdet.

Einen Tag nach seinem 24. Geburtstag war von Marcus Thuram am Borussia-Park nichts zu sehen. Der Franzose bekam eine Pause verordnet, um die Belastung etwas herunterzufahren, damit er topfit in die Partie gegen den Drittligisten gehen kann. Das Abschlusstraining am Sonntag, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, soll er wieder mitmachen.