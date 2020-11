Thuram war „der Lichtblick“ beim Debüt : Borussias Franzose kann sich über Note sechs freuen

Marcus Thuram ist auch international auf dem Sprung: Gegen Finnland feierte er sein Länderspiel-Debüt für Frankreich. Foto: AP/Michel Euler

Mönchengladbach Noch hat Lilian Thuram 141 Länderspiele mehr absolviert als sein Sohn. Doch der Anfang ist gemacht bei Marcus. Borussias Angreifer war bei seinem Debüt für Frankreich auf der linken Seite unterwegs und war trotz der Niederlage gegen Finnland „ der Lichtblick“.

Die Torbilanz seines Vaters in der Champions League zu übertreffen, war kein Problem für Marcus Thuram. Lilian hatte in seiner großen Karriere nur einmal für die AS Monaco getroffen, der Junior erzielte gegen Real Madrid Ende Oktober sogar einen Doppelpack für Borussia Mönchengladbach in seinem zweiten Königsklassen-Spiel überhaupt. Am Mittwoch feierte er nun das Debüt in der Nationalmannschaft – und nach 18 Minuten hätte Thuram seinen Vater bereits eingeholt haben können.

Dessen zwei Tore für Frankreich, seine einzigen beiden in 142 Länderspielen, sind legendär, weil sie 1998 beim 2:1 gegen Kroatien für den Einzug ins WM-Finale sorgten. Thuram junior hatte mit dem Testspiel gegen Finnland eine weniger glamouröse Aufgabe vor der Brust, was man nicht seinem Auftritt anmerkte, wohl aber den größtenteils pomadigen Darbietungen seiner Teamkollegen. Frankreich verlor 0:2. „Die beiden Möglichkeiten hätten das Spiel natürlich verändern können“, sagte Thuram, der nach einer Viertelstunde die Latte und kurz darauf völlig freistehend per Direktabnahme nicht das Tor getroffen hatte.

Premieren-Tore beim Debüt wären die weitaus bessere Option gewesen, um sich ins Gespräch zu bringen. Doch angesichts der Tatsache, dass der Weltmeister eine eher peinliche Niederlage kassiert hatte, kam Thuram im Nachgang hervorragend weg. Für „L’Équipe“ war der 23-Jährige „der einzige Lichtblick“. „Absolut unbeeindruckt“ wirkte er auf „France Football“, er habe „einen Eindruck gemacht wie ein Alter“. Dafür gab es die Note sechs – die beste im französischen Team und auf der Skala bis zehn keine so schlechte.

„Eine große Freude und eine große Ehre“ sei es für ihn gewesen, sagte Thuram. „Ich versuche, so viel wie möglich zu lernen.“ Womöglich bekommt er schon am Samstag wieder die Chance, sich zu beweisen, dann vielleicht als Joker, wenn Kingsley Coman vom FC Bayern den Vorzug erhält. Frankreich trifft in Lissabon auf Portugal und auf Cristiano Ronaldo. Wer gewinnt, hat auch die Gruppe 4 der Nations League A für sich entschieden.