EM-Borussen : Thuram bei Frankreich außen vor

Serie Mönchengladbach Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat auch im letzten Test vor der EM gezeigt, wer bei ihm in der Offensive gesetzt ist. Der Gladbacher Marcus Thuram, der zuletzt noch einmal über seine Spuck-Attacke gesprochen hat, gehört nicht dazu.

399 Millionen Euro – das ist der geschätzte Marktwert der prominent besetzten Offensive der französischen Nationalmannschaft, mit der sich der Gladbacher Marcus Thuram im Kampf um einen Platz in der Startelf messen muss.

Eine Antwort darauf, wo sich Thuram zwei Tage vor dem EM-Start einordnen darf, haben die beiden Testspiele der Franzosen gegen Wales (3:0) und Bulgarien (3:0) gegeben. Nachdem Thuram den Sieg gegen Wales in der vergangenen Woche 90 Minuten lang von der Bank aus verfolgen musste, stand er beim Freundschaftsspiel gegen Bulgarien am Dienstagabend gar nicht erst im Kader. Verletzt ist Thuram nicht, aber offenbar muss er darum zittern, in den Gruppenspielen gegen Deutschland, Ungarn und Portugal überhaupt zum 23er-Kader zu gehören.