Der „Fahrplan“ des Trainers : So will Rose Borussia fit machen für die Saison

Chefcoach Marco Rose und seine Borussen sind wieder bei der Arbeit auf dem Trainingsplatz. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk)

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat eine klare To-Do-Liste für die Vorbereitung auf die Spielzeit, in der es fast keine Pause gibt.

Etwas mehr als 90 Minuten haben sich die bei Borussia Mönchengladbach angestellten Fußballer am Dienstag beim Trainingsauftakt auf dem Rasen des Übungsplatzes im Borussia-Park getummelt. 300 Fans durften dabei sein, gemäß der geltenden Corona-Vorschriften mit Masken und dem gebotenen Abstand. „Es gibt uns ein gutes Gefühl, wenn Fans da sind, und macht Hoffnung auf mehr, wenn es gut läuft. Wir werden keine vollen Stadien haben, aber wir hoffen, dass es möglich ist, sie teilweise wieder voll zu kriegen“, sagte Trainer Marco Rose.

Es war wie stets in der Vorbereitung: Alle Herren in den neuen, blütenweißen Trikots, die die Gladbacher künftig in ihren Heimspielen tragen werden, waren sichtlich gut gelaunt und tatendurstig. „Die Jungs sind spielfreudig und mit dem nötigen Ernst dabei“, fasste Rose nachher zusammen. Und gab einen Überblick über seine Pläne für die Arbeit in den fünf Wochen bis zum Start in die neue Saison.

„In der ersten Woche geht es vor allem darum, dass wir reinkommen und uns wieder an den Ball gewöhnen“, sagte Rose. Dann beginnt die Detailarbeit: „Dadurch, dass wir schon ein Jahr zusammenarbeiten, holen wir die Jungs ganz woanders ab als im letzten Sommer. Das fühlt sich gut an, denn wir können auf Dingen aufbauen. und genau das werden wir machen.“

Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit in der ersten Saisonphase wird es sein, die Mannschaft körperlich bereit zu machen für die atemlose Saison, die wegen der besonderen Rahmenbedingungen durch die Corona-Krise so gut wie keine Pausen gönnt. „Es ist wichtig, dass wir die Jungs in der Zeit spielfit und auf ein gutes physisches Niveau bekommen, weil wir danach nicht mehr so viel Zeit haben zu trainieren. Wir werden viele Spiele haben bis zum Winter, und eine Winterpause gibt es dieses Jahr mehr oder weniger gar nicht. Wir legen jetzt also quasi die Grundlagen für die ganze Saison. Das betrifft nicht nur das Physische, sondern auch das Fußball-inhaltliche“, sagte Rose.