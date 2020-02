Fakten zum Spiel : Diese Fortunen muss Borussia in den Griff kriegen

Mönchengladbach Fortuna hat sich unter dem neuen Trainer Uwe Rösler verbessert. Gerade auf zwei Akteure im Mittelfeld-Zentrum muss Borussia achten. Wir haben die wichtigsten Fakten zum Niederrhein-Derby zusammengetragen.

Nach Klubangaben sind alle Spieler fit, Ramy Bensebaini soll aber nach seiner Verletzung „nur im äußersten Notfall“ (O-Ton Marco Rose) dabei sein. Alassane Plea ist aufgrund seines Platzverweises in Leipzig für die Partie in Düsseldorf gesperrt.

Wenige Tage nach dem 0:4 in der Europa League gegen den Wolfsberger AC war Borussia der Druck anzumerken. Fortuna machte von Beginn an Druck und ging früh durch Kasim Adams in Führung. Die unruhige Stimmung aufgrund des Auftritts der Gladbacher löste Marcus Thuram mit seinem Doppelpack als Joker in der zweiten Halbzeit. Es war der Start der Heimserie von acht Ligasiegen in Folge.