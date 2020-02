Kostenpflichtiger Inhalt: Analyse zur Köln-Absage : Borussia muss die Derby-Energie nach Düsseldorf mitnehmen

Schnelles Umschalten: Marco Rose und die Borussen. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk)

Mönchengladbach Auf kein Spiel ist man in Mönchengladbach so heiß wie das gegen den 1. FC Köln. Borussia hatte sich bereits auf das Derby eingestellt, muss nun aber zunächst gegen Fortuna ran. Dafür sollten sie sich noch was von der Energie mitnehmen.