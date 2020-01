Meister des Comebacks : In dieser Tabelle ist Borussia die Nummer eins

Alassane Plea sorgte mit zwei Toren dafür, dass Borussia gegen Mainz nach einem 0:1-Rückstand gewann. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Borussia hat es als einziges Team in der Liga geschafft, viermal ein 0:1 in einen eigenen Sieg umzuwandeln. Allerdings hat die Fohlenelf diesen Vorsprung auch schon zweimal verspielt.

Wenn bei Borussias Topspiel in Leipzig am Samstag (Anstoß 18.30 Uhr) – für wen auch immer – das 1:0 fallen wird, wird die Freude groß sein beim erfolgreichen Team – es besteht aber durchaus die Gefahr, dass es hinterher heißen könnte: zu früh gefreut. Denn beide Teams besitzen die Fähigkeit, Rückstände in eigene Erfolge umzuwandeln. RB, dem Tabellenführer, ist das bereits dreimal gelungen, außerdem haben sie dreimal nach einem 0:1 ein Unentschieden erreicht. Besser ist da nur ein Team: Borussia Mönchengladbach.

Beim 3:1 gegen Mainz 05 am vergangenen Wochenende drehte das Team von Marco Rose zum vierten Mal eine Partie. Zuvor hatte Gladbach schon das Hinspiel in Mainz (3:1) und die Heimpartien gegen Fortuna Düsseldorf und Bayern München (beide 2:1) nach einem Rückstand gewonnen.

„Es ist eine große Stärke meiner Jungs, dass sie sich von Rückschlägen und Widrigkeiten nicht vom Weg abbringen lassen“, sagt Borussias Trainer. „Und wenn das mal geklappt hat, wächst natürlich auch der Glaube immer weiter, das erneut zu schaffen. Dieses Selbstbewusstsein haben wir uns selbst erarbeitet – und deshalb freuen wir uns richtig auf das Top-Spiel in Leipzig.

Zwar hat Gladbach in den vergangenen vier Auswärtsspielen nur einen Punkt geholt und gegen die Kontrahenten aus den Top sechs der Liga von sechs Partien vier verloren, doch diese Fähigkeit der Borussen, zu jeder Zeit in der Lage zu sein, ein Spiel zu den eigenen Gunsten zu gestalten, erhöht die Hoffnung, in Leipzig erfolgreich zu sein.

Doch natürlich wird es das Ziel von Rose sein, dass sein Team das erste Tor schießt – und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Denn Leipzig hat in den vergangenen vier Partien jeweils das 0:1 kassiert. Zweimal gewann RB im Anschluss noch, einmal gab es ein Unentschieden, am vergangenen Wochenende in Frankfurt konnte der Bundesliga-Primus nicht mehr reagieren und verlor 0:2. Und auch für Borussia könnte ein 1:0 entscheidend sein. In acht Ligaspielen ist Gladbach in dieser Saison in Führung gegangenen, alle acht Partien gewann Roses Team. Einmal in Führung liegend, ist die Defensive der Borussen kaum noch zu bezwingen. Sieben Gegentore kassierte die beste Defensive in der Bundesliga erst nach einem 1:0.