Im Rennen um die Champions League : Warum der Spielplan durchaus für Borussia spricht

Marco Rose will mit Borussia in die Champions League. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Im Vergleich der Restprogramme der fünf Klubs, die um die Champions League spielen, hat Borussia nach RB Leipzig die vermeintlich leichtesten Gegner. Gerade Verfolger Leverkusen hat es mit tabellarisch stärkeren Teams zu tun.

Am Mittwoch soll es endlich kommen, das lang ersehnte „Go“ der Politik für den Neu-Start der Bundesliga-Saison. Seit mehreren Wochen arbeiten die Borussen in Kleingruppen daran, möglichst bereit zu sein für den Moment, an dem es wieder um Punkte geht. Den letzten taktischen Schliff gäbe es natürlich noch im Training mit der gesamten Mannschaft, das dann bald wieder stattfinden können müsste. Aber körperlich dürften die Gladbacher Profis schon bereit für den Re-Start. Was dann die Ziele der Borussen angeht, macht das Restprogramm Hoffnung, sie diese erreichen können.