Analyse nach dem 1:3 gegen Leverkusen : Borussia hat ein Schiedsrichter-Problem

Borussias drei Kapitäne Lars Stindl (von links), Matthias Ginter und Yann Sommer beschwerten sich bei Schiedsrichter Sören Storks. Foto: Poolfotos/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Weil die Borussen gegen Leverkusen einen Elfmeter haben wollten, waren sie unaufmerksam und ließen selbst die Strafstoß-Situation zum 1:2 zu. Es war nicht das erste Mal, dass sich Gladbach zu sehr mit dem Schiedsrichter beschäftigt hat.

In den sozialen Medien waren sich viele Borussia-Fans einig. Einen großen Anteil an der 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen hatten Schiedsrichter Sören Storks und sein Team. Besonders die wohl spielentscheidende Sequenz in der 54. und 55. Minute sorgte für Ärger. Zunächst lief Marcus Thuram, der zwei Minuten zuvor das 1:1 erzielt hatte, aufs Leverkusener Tor zu, wurde bei seinem Schuss dann leicht behindert von Aleksander Dragovic. Den von Gladbach geforderten Elfmeter gab es nicht, dafür entschied Storks wenige Sekunden später auf der anderen Seite auf Strafstoß, nachdem Nico Elvedi nach dem Schuss von Karim Bellarabi in den Leverkusener grätschte. Auch die Videokontrolle des Referees änderte an der Entscheidung nichts.

Foto: AFP/INA FASSBENDER 16 Bilder Borussia - Bayer 04: die Borussen in der Einzelkritik

Diese Szene zeigt: Borussia hat ein Schiedsrichter-Problem. Die Problematik liegt jedoch nicht an den Entscheidungen, die die Referees treffen – ob sie richtig sind oder vielleicht auch nicht. Sondern vielmehr im Umgang mit ihnen, Borussia schafft es nicht, die notwendige professionelle Akzeptanz gegenüber den Einschätzungen an den Tag zu legen. So war es auch bei der Doppel-Elfmeter-Szene.

Anstatt konzentriert weiterzuspielen, haderten die Borussen mit dem ausgebliebenen Pfiff gegen Thuram und verloren die Ordnung. Das war auch daran zu erkennen, dass einige Spieler nach Storks‘ Elfmeterpfiff auf ihn zugingen und darauf hinwiesen, auf der anderen Seite hätte es bereits ein Foul gegeben. Dass Gladbach sich nicht auf das Wesentliche fokussiert hat, sondern einen Nicht-Pfiff im Hinterkopf hatte, hat dem Team womöglich einen Punkt (oder sogar mehr) gekostet – und das nun schon im zweiten Heimspiel in recht kurzer Zeit.

Foto: bauch, jana (jaba) 49 Bilder So sieht der Borussia-Park mit Pappkameraden aus

Beim 1:2 gegen Dortmund gab es schon eine ähnliche Szene. BVB-Stürmer Erling Haaland ging nach einem Foul von Matthias Ginter zu Boden, doch das Spiel lief, anders als von einigen Borussen erwartet, weiter. Jadon Sancho nutzte diese Unaufmerksamkeit, spielte einen Pass auf den völlig freien Achraf Hakimi, der das 2:1 aus Dortmunder Sicht erzielte. In zwei Spitzenspielen in Folge hat Borussia also in zwei völlig entscheidenden Szenen den Fokus verloren – und in der Folge auch wegen dieser Momente die Partie.

Doch damit nicht genug. Auch im anderen Rückrundenspiel gegen einen der Champions-League-Konkurrenten war eine Szene, in der Borussia anderer Meinung als der Schiedsrichter war, entscheidend. Beim 2:2 in Leipzig führte Gladbach 2:0, dann beschwerte sich Alassane Plea nach einem nicht geahndeten Foul derart vehement, dass er zunächst Gelb sah, dann mehrfach abwinkte und mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde.