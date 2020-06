Rose im ersten Jahr in die Champions League : Borussia krönt eine tolle Saison – und macht Lust auf mehr

Mit dem 2:1 gegen Hertha BSC machte Borussia den Einzug in die Champions League perfekt. Foto: dpa/Marius Becker

Meinung Mönchengladbach Borussia hat in dieser Saison in vielen Phasen begeistert und hat sich einen Platz in der Champions League verdient. Auch zukünftig kann Gladbach unter Marco Rose eine feste Größte sein, meint unser Autor.

Glückwunsch, Borussia! Mit dem 2:1-Erfolg gegen Hertha BSC hat das Team von Trainer Marco Rose am Samstagnachmittag den Einzug in die Champions League perfekt gemacht. Es musste sich am letzten Spieltag dieser Saison nicht auf andere verlassen, sondern nahm selbst das Heft in die Hand und machte das, was es machen musste, um ganz sicher zu gehen, dass das große Ziel erreicht wird. Und mit dem Einzug in die Königsklasse belohnt sich Gladbach für eine tolle Bundesliga-Saison, die sogar Lust auf mehr macht.

Achtmal Tabellenführer, während des Großteils der Saison ein Platz unter den Top 4, teils spektakulärer Fußball, viele schöne Tore – Borussia hat in dieser Saison richtig Spaß gemacht und in der Zeit, als es am wichtigsten war, auch die Nerven behalten. Sie brauchte kurz vor Schluss der Saison einen Ausrutscher von Bayer Leverkusen, um zurückzukehren in die Champions-League-Ränge, und als der kam, nutzte sie ihn eiskalt. Der Sieg gegen Hertha BSC, wenn er auch im Ergebnis knapp war, war nochmal ein Statement, dass es Gladbach verdient hat, in der nächsten Saison gegen die größten Teams Europas antreten zu dürfen.

Von der ersten Minute an machten die Borussen Druck, führten schnell 1:0 und erstickten alle Bemühungen der Herthaner, die eine Woche zuvor noch Leverkusen 2:0 geschlagen hatten, im Keim. Bester Beleg dafür war der Führungstreffer der Gladbacher. Breel Embolo war von den Berlinern einfach nicht aufzuhalten, er kämpfte sich nahezu sekundenlang durch den Zweikampf und legte dann quer auf Jonas Hofmann, der vollendete. Das Motto war klar: Wir fallen heute nicht!

