„Ein sehr spannender Junge“ : Sonderlob von Borussia-Coach Rose für Talent Rocco Reitz

Rocco Reitz (r.) mittendrin: Der 18-Jährige freut sich hier mit Christoph Krramer über das 1:0 durch Hannes Wolf. Foto: Ja/Dirk Päffgen

Harsewinkel Rocco Reitz machte im Trainingslager der Borussen auf sich aufmerksam und bekam ein Sonderlob vom Cheftrainer. U19-Coach Sascha Eickel sagt, wie der 18-Jährige tickt.

Hannes Wolf legte den Ball mit der Fußspitze zurück. Und dann kam Rocco Reitz. Er schaute kurz auf, visierte den Ball an und schickte ihn dann im hohen Bogen diagonal und über alle Paderborner Abwehrspieler hinweg zu Stefan Lainer. Der Rechtsverteidiger fand, was im modernen Fußball und insbesondere bei Borussias Trainer Marco Rose stets gesucht wird, die Tiefe, und traf in bester Stürmer-Manier zum 2:0-Endstand im Testspiel.

Aber bitte und bei allem Respekt vor der Coolness von Lainer beim Abschluss: Dieses Tor gehörte zu mehr als der Hälfte dem jungen Herrn Reitz. Das war ein Pass, der die ganz große Bühne verdient hätte, es stimmte alles dabei: das Timing sowie die Schusshaltung, die ein wenig an die des großen Luis Figo erinnerte, der 2006 mit Portugals Nationalteam in der Klosterpforte, wo Borussia nun gegen Paderborn spielte, residierte. Ja, ja, Vergleiche so junger Kerle wie Reitz, wohnhaft in Düsseldorf, aber seit der U9 Borusse, mit Männern wie Figo sind selten statthaft. Sie könnten die Nachwuchskräfte schließlich überfordern. Doch dieser Pass war einfach ganz, ganz edel und hat eine kleine Überhöhung verdient.

Dass Reitz, 18, mit der Aktion zudem umsetzte, was Trainer Marco Rose seinen Spielern in den Tagen zuvor im Training näher gebracht hatte, nämlich immer schnell und schnörkellos „aus der Tiefe in die Tiefe“ zu spielen, kam hinzu. Reitz belegte in dieser Szene, warum er kürzlich einen Profi-Vertrag bekommen hat. „Er ist ein spannender Junge, da können wir sehr froh sein, dass wir so einen Spieler im Nachwuchs entwickelt haben“, sagte Rose Und geriet ein wenig ins Schwärmen, obwohl er eigentlich gar nicht gern über einzelne Spieler spricht. „Ein hat ein sehr gutes Trainingslager gemacht, und einen top Eindruck hinterlassen“, sagte Rose.

„Rocco bringt ein Paket mit, das richtig gut ist. Er ist spielschlau, technisch sehr ordentlich und bereit, Meter zu machen und Zweikämpfe zu suchen. Wenn er so weiter macht, können wir uns auf einen sehr guten Spieler freuen“, sagte Rose. Wer Rose kennt weiß, dass er sicher schon Visionen hat, was Reitz angeht, auch wenn er anmerkte, „dass wir die Kirche im Dorf lassen sollten“.

So richtig im öffentlichen Fokus war Reitz vor seiner Beförderung zum Berufsfußballer nicht, eher schon schaute man auf Famana Quizera oder Conor Noß, die schon länger dabei sind. Reitz war in der vergangenen Saison in der U19 länger verletzt, dann kam der Corona-Lockdown, weswegen er nur auf zehn Spiele kam. So blieb er etwas unter dem Radar. Spätestens mit seinem Pass gegen Paderborn und dem Sonderlob Roses für den Nachwuchsmann hat sich das aber geändert.

„Intern war Rocco allerdings nie unter dem Radar. Wobei es ganz gut ist, wenn die Jungs nicht so in der Öffentlichkeit sind, dann können sie sich wie Rocco in Ruhe entwickeln“, sagte Borussias U19-Trainer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Reitz kann in der Zentrale alles spielen, vom Sechser bis zum Mittelstürmer. Bei Rose kam er zweimal an der Seite von Christoph Kramer vor der Abwehr zum Einsatz. Er hatte gute Szenen sowohl als Balleroberer und, siehe das Tor, als Spieleröffner. Schon gegen Verl zeigt sich, dass er sich nicht scheut, auch mal einen Risikopass zu spielen. Zweimal ging es schief, weil er zu viel wollte mit nur einem Kontakt, dann nahm er sich mehr Zeit und spielte einige saubere Bälle. Und nun zauberte er den Assist für Lainer auf den Rasen. „Rocco hat ein großes Repertoire im Spiel mit dem Ball, er hat eine hohe Spielintelligenz, ein hohes Tempo im Gegenpressing und sehr gute technische Voraussetzungen“, weiß Eickel.

Die Arbeit gegen den Ball und mehr körperliche Präsenz standen im vergangenen Jahr insbesondere auf dem Lehrplan bei Reitz. „Er hat sich toll weiterentwickelt“, sagte Eickel. Das zahlte sich aus. „Ich bin fast schon überrascht, wie sehr er auch im physischen Bereich dagegen hält“, gestand Rose.