Neuzugang kann mehrere Positionen spielen : Borussia-Trainer Rose erklärt seinen Plan mit Lazaro

Eins, zwei und noch mehr: Die Positionen, die Valentino Lazaro spielen könnte, sind für Marco Rose an einer Hand nicht zu zählen. Foto: Dirk Päffgen

Harsewinkel Marco Rose sprach im Trainingslager über die Qualitäten von Valentino Lazaro. Der 24 Jahre alte Allrounder soll am Mittwoch erstmals mit seinem neuen Team in Harsewinkel trainieren.

Marco Rose und sein Trainerteam hatten Dienstagabend einen Termin im Trainingslager der Borussen in der Klosterpforte. „Wir setzen uns mit den Kettenspielern und den Sechsern hin, um ein paar Dinge zu besprechen“, kündigte Rose nach dem Morgentraining an. Er wird in nächster Zeit Mannschaftsteil für Mannschaftsteil zu Sitzungen bitten. Ob das alles noch während der Tage in Ostwestfalen passiert, „müssen wir schauen“.

Bei der Besprechung des Trainerteams war auch Valentino Lazaro ein Thema. Der Österreicher absolvierte am Dienstag den Medizincheck im Borussia-Park und soll am Mittwoch erstmals mit der Mannschaft trainieren. „Wir haben schon darüber geschmunzelt, dass er eigentlich bei jeder Sitzung dabei sein müsste, offensiv, defensiv, ich habe unseren Torwarttrainer gefragt, ob er auch eine Sitzung hat, da kann er auch teilnehmen“, sagte Rose. Damit spielte er auf die Vielseitigkeit Lazaros an, der auf dem Flügel, aber auch im Zentrum alle möglichen Aufgaben übernehmen kann. „Wir freuen uns, dass Tino da ist“, sagte Rose. „Wir haben unseren Kader in der Spitze und in der Breite noch besser aufgestellt haben, sodass wir die Konkurrenz-Situation nochmal verschärfen, weil wir viel vorhaben und ambitioniert sein wollen“, sagte Rose.

Er wehrte sich indes dagegen, dass der frühere Salzburger „der nächste Rose-Spieler“ sei. „Ich lese zu oft Rose. Das sind Spieler, die der Klub, der ein herausragendes Scouting hat, schon lange kennt. Hannes Wolf war lange vor Marco Rose ein Thema in Gladbach. Dass ich die Spieler bereits kenne, unterstützt das Ganze, aber es sind schon Wunschspieler des Vereins und von Max Eberl“, sagte Rose. Indes: auch von ihm. „Wir tauschen uns aus, und wenn es ein Match gibt, jubeln wir“, sagte er. Bei Wolf und Lazaro wurde mithin gejubelt. „Das ist so. Wir hoffen, dass sie uns besser machen, aber jetzt liegt es an ihnen, das nachzuweisen. Es geht darum, gemeinsam Erfolg zu haben“, sagte Rose.

Beide Neulinge „sind sehr flexibel einsetzbar, Hannes eher offensiv, Tino offensiv und defensiv. Ich sehe ihn auf beiden Flügelpositionen offensiv wie defensiv, vor allem auch als Flügelverteidiger in einer Dreierkette. Ich weiß aber auch, dass er ein hervorragender Achter sein kann, weil er ein hervorragender Fußballer ist, der auch mit Gegnern im Rücken spielen kann“, sagte Rose. „Ihn zeichnet eine hohe fußballerische Qualität aus, er erkennt Räume, hat Dynamik, schießt Tore, kann verteidigen, es gibt nur wenige Positionen, die ich ihm nicht zutrauen würde“, erklärte Rose den Neu-Borussen, dessen Verpflichtung bis gestern Abend von Borussia noch nicht offiziell bestätigt wurde.