Schlecht für Borussia : Roses Ex-Spieler ist fit für die Startelf

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg startete stark in diese Saison, doch nach der Verletzung von Xaver Schlager ging es bergab. Jetzt ist Marco Roses Ex-Spieler aus Salzburg wieder bereit für die erste Elf. Wir haben die wichtigsten Fakten zum Spiel zusammengetragen.

Nachdem die Wölfe in dieser Saison lange ungeschlagen blieben, mussten sie in den vergangenen neun Pflichtspielen sechs Niederlagen hinnehmen. Einzig die beiden Siege in der Europa League (jeweils 1:0 in Oleksandria und gegen St. Etienne) retten ihre jüngste Bilanz. Immerhin ist Wolfsburg im Gegensatz zu Gladbach in der Europa League weiter und könnte dadurch einen psychologischen Vorteil haben. Grundsätzlich spricht die Form trotzdem für Borussia.