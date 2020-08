Sieg zum Trainingslager-Abschluss : Rose ist zufrieden mit Borussias Tagen in der Klosterpforte

Borussias Trainer Marco Rose Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Harsewinkel Nach dem 2:0-Testspielsieg gegen den SC Paderborn am Samstag zog Borussias Trainer Marco Rose eine Bilanz des Trainingslagers in Harsewinkel. „Wir haben ein gutes Trainingslager als Mannschaft absolviert“, sagte er. Nach dem Spiel erfuhr sein Team, dass der FC Oberneuland der Gegner in der ersten Pokalrunde ist.

Marco Roses Bilanz der Trainingslager-Tage in Ostwestfalen ist positiv. „Es war eine sehr angenehme Woche. Wir hatten gute Bedingungen, kurze Wege, einen gepflegten Platz, gutes Essen, ich kann nur jedem Verein sagen: Hier kann man gut arbeiten“, sagte Borussias Trainer. Am Samstagabend hat sein Team im Testspiel auf dem Fußballplatz der Hotelanlage Klosterpforte in Harsewinkel den SC Paderborn 2:0 besiegt, nachdem es an gleicher Stelle zuvor fünf Tage hart gearbeitet hatte.

Nach dem Testspiel erlaubte Rose seinen Spielern ein „Glas Wein oder ein Bier“. Zudem erfuhren die Borussen, wer der erste Pflichtspielgegner der neuen Saison ist: der FC Oberneuland. Der Neu-Regionalligist gewann das Finale um den Bremen-Pokal gegen den Blumenthaler SV und ist nun Gegner der Gladbacher in der ersten DFB-Pokalrunde (11. bis 14. September),

Gegen Paderborn war es der dritte Sieg im dritten Testspiel. Wie bei den 4:0-Siegen gegen den SC Verl und den MSV Duisburg blieben die Borussen ohne Gegentor. Rose ließ zwei Systeme spielen: Vor der Pause ein 4-3-3, nach dem Seitenwechsel ein 3-4-1-2, in dem die Gladbacher mit Zugriff auf das Spiel hatten.

Foto: dpa/Guido Kirchner 15 Bilder Borussia schlägt Paderborn: die Bilder

Gegen den Zweitligisten schossen Zugang Hannes Wolf und Rechtsverteidiger Stefan Lainer die Tore nach der Pause. Dass es im ersten Durchgang nicht so gut lief, wollte Rose nicht überbewerten. „Wir haben ein gutes Trainingslager als Mannschaft absolviert. Die Jungs haben unheimlich konzentriert, aber auch mit viel Freude gearbeitet. Sicher hat man gesehen, dass es uns in der zweiten Halbzeit leichter gefallen, aber trotzdem war es wieder ein Sieg, wir haben wieder zu Null gespielt“, sagte Rose.

Kurz vor dem Anpfiffl fiel Stürmer Julio Villalba aus, im Spiel dann Verteidiger Nico Elvedi, der nach einem Pferdekuss vom Platz musste. „Es war nochmal eine Willensleistung, die Jungs haben nochmal was fürs Gefühlt getan. Jetzt fahren wir nach Hause, ruhen uns kurz aus und arbeiten dann fleißig weiter“, sagte Rose. Sonntag nach einem kurzen Auslaufen geht es zurück nach Gladbach, Montag haben die Borussen frei, Dienstag um 16 Uhr geht es dann weiter mit der Saisonvorbereitung. Donnerstag ist das Testspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth.