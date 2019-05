"Meine erste Amtshandlung wird sein, dass ich heute Nachmittag in den Urlaub fliege, deswegen treffen wir uns so früh. Warum Borussia? Weil es ein lässiger Verein ist. Einer der größten Klubs in Deutschland was Geschichte und Fan-Power betrifft. Ein Klub mit viel Potenzial, der mit dem fünften Platz schon viel abgerufen hat und nun wollen wir die Dinge weiterentwickeln", sagte Rose.