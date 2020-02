Im Derby gegen Köln : Rose fordert coole Derby-Borussen

Gladbachs Trainer Marco Rose. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Beim Derby gegen den 1. FC Köln wird es laut Borussias Trainer Marco Rose auch darum gehen, dass seine Spieler die richtige Mischung aus Emotionen und Coolness zeigen. Im Hinspiel gelang dies.

Vor einem Derby wie dem am Sonntag zwischen Borussia und dem 1. FC Köln wird viel über das Thema „Emotionen“ gesprochen. Dass dieses Spiel für die Fans etwas ganz Besonderes ist, ist allen bewusst. Für die Gladbacher Spieler geht es darum genauso um drei Punkte wie in allen anderen Ligaspielen. Trotzdem wird sie die Atmosphäre, die im Borussia-Park herrschen dürfte, ebenfalls anstacheln, die Rivalität wird sich auch auf den Platz übertragen. Und da sind nicht nur Emotionen gefragt, sondern auch Coolness.

„Meine Jungs sollen so viele Emotionen zeigen, wie sie in sich haben – solange sie leistungsfördernd sind“, sagt Trainer Marco Rose. „Denn wenn man überdreht, hilft dir das auch nicht. Man muss mit Herz und Feuer an die Sache rangehen, aber auch einen klaren Kopf behalten. Das ist ganz wichtig." Bedeutet: Die Spieler sollen sich gerne vom Derbyfieber anstecken lassen, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Die eigenen Aggressionen sollen nicht zu groß werden.

Im Hinspiel zeigte Borussia schon, dass diese Kombination aus Lockerheit und Gefühlen die richtige in einem Derby ist. Sie begannen sehr euphorisch und offensiv, zeigten die bis zu diesem Zeitpunkt wohl beste erste Halbzeit in dieser Saison. In der zweiten Halbzeit behielt Gladbach dann die Nerven, brachte das 1:0, das Alassane Plea erzielt hatte, mit einer beherzten Defensivleistung über die Runden.