Rose fordert Spitzenspiel-Siege : Borussia will in Leipzig den nächsten Schritt machen

Borussia will in Leipzig den nächsten Schritt machen

Mönchengladbach Noch nie hat Borussia gegen RB Leipzig gewinnen können. Marco Rose will mit seinem Team diese Sieglos-Serie am Samstag beenden und damit gleichzeit „den nächsten Schritt“ machen.

Borussia hat noch nie gegen RB Leipzig gewonnen. Am Samstag kommt es zum achten Aufeinandertreffen beider Teams. Die einzigen Erfolgserlebnisse für Gladbach gab es in Leipzig: zwei Auswärts-Unentschieden. Doch wenn es nach Marco Rose geht, geht es im Topspiel nicht darum, einfach nur zu punkten bei RB, sondern er will die Sieglos-Serie gegen die „Roten Bullen“ beenden.

Bislang ist Gladbach in den Spitzenspielen in der Bundesliga nicht besonders erfolgreich gewesen. Gegen Bayern und in Leverkusen gab es zwar zwei Siege, dafür aber Niederlagen in Dortmund, auf Schalke und im Hinspiel gegen Leipzig, als RB 3:1 im Borussia-Park gewann. „Wir haben das Hinspiel verloren, das hat sich nicht gut angefühlt, ja. Aber damals haben wir zum ersten Mal sehr viele Dinge auf den Platz gebracht, die wir sehen wollen“ sagt Rose. „Wir wollen nun in Leipzig gewinnen, das ist immer unsere Haltung.“