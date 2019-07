Mehr Pressing : Borussen büffeln das System Rose

Mönchengladbach Der neue Trainer Marco Rose hat bei Borussia Mönchengladbach fast den ganzen Kader beisammen. Nun geht die Arbeit für die Profis richtig los.

Am Sonntag genossen die Borussen in vollen Zügen ihren trainingsfreien Tag. Bis sie das nächste Mal dazu die Gelegenheit haben werden, wird es ein wenig dauern. Erst nach dem Trainingslager am Tegernsee (14. bis 21. Juli) wird wieder Zeit zum Durchschnaufen für die Gladbacher Profis sein. Die nächsten zwei Wochen will der neue Trainer Marco Rose dafür nutzen, den Grundstein für die kommende Saison zu legen und den Spielern seine Spielidee einzuimpfen.

Mit dem vorhandenen Personal wird Rose nun noch einen Gang zulegen im Training. Dabei war schon in der ersten Woche der Vorbereitung zu erkennen, dass die Intensität bei den Borussen zugenommen hat. In vielen Trainingsspielen will der neue Coach seine Spieler immer wieder in Pressing-Situationen bringen. In der Woche vor dem Trainingslager stehen für die Gladbach-Profis sieben Einheiten an (fünf auf dem Platz, zweimal Athletik), dazu das Testspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach (Mittwoch, 18.30 Uhr) und am Samstag das Turnier in Heimstetten (16 Uhr). Ein anstrengendes Programm, das in Rottach-Egern sicherlich seine Fortsetzung finden wird.