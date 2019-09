Für Borussias Fans : Rose verspricht einen Derby-Fight

Marco Rose will von seiner Mannschaft im Derby auch kämpferisch alles sehen. Foto: dpa/Torsten Silz

Mönchengladbach Borussias Trainer Marco Rose weiß um die Besonderheit des Derbys in Köln, das am Samstag ansteht, gerade für die eigenen Fans. Deswegen sei sein Team „in der Pflicht, unser bestmögliches Spiel abzuliefern“.

Marco Rose ist keiner, der große Reden schwingt des Effektes wegen. „Man hört immer wieder dieselben Dinge: dass es wichtig ist, dass man Herz zeigt, dass man kühlen Kopf bewahrt, das sind die Klassiker“, sagt Borussias Trainer vor dem anstehenden Derby in Köln am Samstag (Anstoß um 15.30 Uhr). Doch er stellt auch klar: „Wir spüren die grundsätzliche Stimmung schon im Vorfeld, man spricht schon länger darüber. Fakt ist, dass nach dem Anpfiff eine außergewöhnliche Stimmung sein wird und wir dem standhalten müssen.“

Rose ist in erster Linie verantwortlich für den sportlichen Erfolg seiner Mannschaft. In dieser Hinsicht ist es „ein normales Bundesliga-Spiel“, jedoch eines „mit außergewöhnlichen Rahmenbedingungen.“ Die Stimmung auf den Rängen ist damit vor allem gemeint, sie wird die Spieler zusätzlich anstacheln. Um das zu erreichen benutzen eben viele die Begrifflichkeit „Herz zeigen“, um in diesem hitzigen Ambiente die Konzentration auf die eigene Leistung zu behalten, braucht man den „kühlen Kopf“. Vor allem braucht Borussia aber drei Punkte. „Es ist zu erwarten, dass es ein sehr intensives Spiel wird und Köln zu Hause sein Revier abstecken will“, sagt Rose. „Und wir müssen dagegenhalten und wollen das Spiel gewinnen.“