Zweites 4:0 in drei Tagen : Borussia reist zufrieden ins Trainingslager

Mönchengladbach Marco Rose und Patrick Herrmann ziehen nach dem 4:0 gegen den MSV Duisburg ein positives Fazit der ersten intensiven Woche in der Vorbereitung. Für Borussia geht es nun ins Trainingslager.

Am Sonntag gibt es nochmal Gelegenheit für die Borussen, um einmal kräftig durchzuschnaufen. Am Montag starten sie in ihr Trainingslager, das in diesem Jahr aufgrund der Corona-Geschehnisse nicht am Tegernsee, sondern in Harsewinkel stattfinden wird. Doch vorher stand für das Team von Marco Rose eine erste, sehr intensive Woche an, in der es nicht nur lange, harte Trainingseinheiten gab, sondern auch die ersten beiden Testspiele. Und nach dieser Woche zeigen sich die Borussen sehr zufrieden.