110 Tage vom Gerücht bis zur Verkündung : Die wichtigsten Zitate von Rose, Eberl und Co. seit Oktober

Mönchengladbach 110 Tage – so viel Zeit lag zwischen den ersten Gerüchten, Marco Rose könnte Gladbach im Sommer verlassen und der offiziellen Verkündung seines Abgangs zum BVB. Manager Max Eberl und Rose hatten sich zuvor immer wieder zur Situation geäußert. Eine Chronologie.

„Es ist für mich im Moment einfach kein Thema, weil ich hier im Verein so viel zu tun habe mit den vielen Spielen, dass ich grundsätzlich solche Dinge nicht kommentiere“, antwortete Rose damals auf die Frage, wie sehr ihn die Gerüchte, die im Laufe der Woche in der „Sport Bild“ aufgetaucht waren, beschäftigen würden.

Mit der Entlassung Favres beim BVB am 13. Dezember kam dann noch mal richtig Dynamik in die Sache. Fast täglich wurden die Verantwortlichen mit Fragen zur Zukunft des Trainers konfrontiert, auch die Spieler äußerten sich. Eberl blieb nichts anderes übrig, als die Gemüter zu beruhigen und Gelassenheit auszutrahlen – schließlich wusste er bis zu Beginn dieser Woche selbst noch nicht, wie Roses Entscheidung ausfallen würde. Mitte Dezember hatte Eberl die Wahrscheinlichkeit eines Rose-Verbleibs daher noch auf „99 Prozent“ beziffert. Dass eine Ausstiegsklausel existiere, wollte Eberl damals nicht bestätigen, er dementierte sie aber auch nicht.

Dann begann das Jahr 2021. Auf dem Platz sorgten die Heimsiege gegen den FC Bayern München (3:2) und Borussia Dortmund (4:2) für viel Freude bei den Gladbachern, daneben wurden die Töne etwas deutlicher. Eberl, der Anfang Februar aus seiner vierwöchigen Auszeit zurückgekommen war, sagte rund um den 2:1-Sieg im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart am „Sky“-Mikrofon: „Wir wollen so schnell wie möglich Klarheit haben.“ Am 6. Februar bezifferte Eberl die Wahrscheinlichkeit, dass Rose auch in der kommenden Saison noch Gladbach-Trainer sein werde, auf „98 Prozent“. Am Rosenmontag wurden daraus null Prozent.