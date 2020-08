Borusse ohne Chance unter Rose : Michael Lang muss sich entscheiden

Mönchengladbach Borussias Cheftrainer Marco Rose hat über die Situation des Schweizers Michael Lang gesprochen. Wenn er einen anderen Klub findet, kann er gehen.

„Die Trennung ist vor allem abhängig von Michis Möglichkeiten und natürlich auch seinen Ambitionen“, sagte Rose. In der Bundesliga dürfte es für Lang schwierig werden, einen passenden Verein zu finden. Im Leih-Jahr bei Werder Bremen kam er nur auf 542 Liga-Minuten, spielte in der Rückrunde gar keine Rolle mehr. Einen Wechsel zurück in seine Heimat dürfte er selbst als Rückschritt empfinden. „Wir sind in ganz offenen Gesprächen. Michi ist ein super Typ. Wenn er eine Idee hat, wird er auf uns zukommen. Wenn er da bleibt, ist er herzlich willkommen“, sagte Rose.

Als neunter Schweizer in der Borussia-Historie wurde Lang verpflichtet. Im Jahr zuvor holten die Gladbacher Denis Zakaria. Dann kam Lang, im vergangenen Jahr Breel Embolo. Zakaria und Embolo dürfen in der Transfer-Bilanz von Sportdirektor Max Eberl als Volltreffer eingehen. Lang kam Schweizer Nationalspieler, der bereits an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Dass es am Niederrhein nicht geklappt hat, wird er sich selbst eingestehen müssen. Und dennoch, das zeigt die aktuelle Situation, will Langs nächster Karriereschritt wohlüberlegt sein.