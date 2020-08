Trainer Marco Rose gibt Auskunft : Das ist der Stand bei Zakaria, Thuram und Bénes

Mönchengladbach Borussias Trainer Marco Rose hat beim Trainingsauftakt am Dienstag über die Situation der verletzten Spieler gesprochen. Marcus Thuram ist aktuell sein größtes Sorgenkind.

Denis Zakaria hat beim Auftakttraining der Borussen am Dienstag einige Meter gemacht. Der Schweizer Nationalspieler drehte seine Runden auf dem Trainingsplatz. Doch noch ist er allein unterwegs, arbeitet nicht mit dem Team. So ist es auch bei Keanan Bennetts. Torwart Max Grün (Innenbandverletzung am Knie) kam ebenfalls erst später auf den Platz und trainierte individuell. Marcus Thuram war auf dem Platz, nach seiner Sprunggelenks-Operation jedoch nur als Zuschauer.