Bei Borussias Gegner am Sonntag : Dieser Lieblingsschüler von Marco Rose ist Wolfsburgs Antreiber

Mönchengladbach Xaver Schlager, der Sechser des VfL Wolfsburg, am Sonntag Gegner von Borussia Mönchengladbach, gehörte bei RB Salzburg zu den wichtigsten Spielern des jetzigen Gladbacher Trainers Marco Rose.

An Schlagers Stelle brachte Rose Stefan Lainer mit, den Rechtsverteidiger mit. „Wir sind ähnliche Spielertypen“, sagte Schlager mal über den Ex-Kollegen. Lainer war wesentlich in der Rose-isierung des Gladbacher Fußballs beteiligt. Denn Kämpfer Lainer ist einer, der den Rose-Stil in Salzburg total verinnerlicht hat.

„Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der auch sehr gute fußballerische Fähigkeiten hat. Ich sehe, dass er sich in eine richtig gute Verfassung gebracht hat“, sagte Rose über den vermeintlichen Fast-mal-Borussen. Und er kennt Schlagers Ansprüche an sich selbst genau. „Wenn man ihn heute fragt, denke ich, dass er immer noch sagt, er sei nicht torgefährlich genug“, sagte Rose.

Dass er aber Tore durchaus kann, belegte Schlager in der vergangene Saison, als er beim 2:1-Heimsieg der Wolfsburger zum 1:0 traf. Es war sein erstes Bundesliga-Tor. Sein Nebenmann Arnold sorgte dann für den späten Sieg der Niedersachsen in der Nachspielzeit. Es war Schlagers einiges Saisontor. Eines hat er auch in der aktuellen Spielzeit bisher fabriziert. Dass Rose nicht erneut erleben will, wie sein früherer Schützling daran arbeitet, seinem eigenen Anspruch, öfter zu treffen, gerecht zu werden, ist klar.