Alle schwärmen vom Gladbach-Trainer : Warum Rose so gut zu Borussia passt

In seiner ersten Saison als Gladbach-Trainer hat Marco Rose die Qualifikation für die Champions League geschafft. Nach dem 2:1-Sieg gegen Hertha BSC wurde Borussia Vierter in der Bundesliga. Foto: Poolfotos/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Marco Rose und Gladbach harmonieren sehr gut miteinander. Wir erklären, warum der Coach am Niederrhein so gut ankommt. Als Trainer und Mensch hat er in seinem ersten Jahr bei Borussia Eindruck hinterlassen.

Von seinem direkten Vorgesetzten gab es für Marco Rose nach seiner ersten Saison als Borussias Trainer das bestmögliche Arbeitszeugnis. „Wir haben Außergewöhnliches geleistet. Wir haben mit Marco Rose einen Trainer gefunden, der unfassbar gut zu Borussia Mönchengladbach passt und der einen sensationellen Job über die gesamte Saison gemacht hat“, sagte Max Eberl. Der Sportdirektor war ins Risiko gegangen, als er Rose als Nachfolger von Dieter Hecking, der mit Borussia Fünfter wurde, installiert hatte – und wurde belohnt. Doch warum passt Rose eigentlich so gut zu Borussia?

Sportlich erfüllt der 43-Jährige eine Sehnsucht, die sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Borussia spielte stets einen feinen Fußball, aber an vielen Orten in der Bundesliga gab es wahre „Vollgasveranstaltungen“, wie Roses Freund Jürgen Klopp zu sagen pflegt. Diesen Power-Fußball, der gerade durch den stetigen Aufstieg von RB Leipzig in den Fokus gerückt war, gab es in Gladbach so nur selten. Entsprechend kam weniger Begeisterung im Umfeld auf, als es das Saisonergebnis von Hecking verdient hätte. Mit Platz fünf dürften durchaus alle einverstanden gewesen sein, Europa ist immer ein Erfolg für Gladbach. Aber der Funke sprang einfach nicht über auf die Tribüne. Hecking wurde nie ein Liebling der Massen.

Rose hat genau das binnen kurzer Zeit geschafft. Borussias Spiele sind oft Highlights, und wenn es mal nicht hochklassig ist, ist es wenigstens nicht langweilig. Er hat betont, dass ihm wichtig ist, dass die Zuschauer im Stadion genau wissen, was sie erwartet, wenn sein Team auf den Platz kommt – und dass es die Erwartungen erfüllt. Bei der Rose-Borussia weiß man nun tatsächlich, dass sie Gas gibt, dass sie dran bleibt, immer auf Sieg spielt, dauerhaft auch im Kampfmodus ist. Und das ist genau das, was sich die Fans in Gladbach gewünscht haben.

Info Die Trainerkarriere von Marco Rose 07/2010-06/2012 Mainz (Co) 07/2012-06/2013 Lok Leipzig 07/2013-06/2017 U-Teams RB Salzburg 07/2017-06/2019 Profis RB Salzburg seit 07/2019 Borussia

Woran sich die Menschen auch erfreuen, ist der Charakter des gebürtigen Leipzigers. Vor der Corona-Zeit war immer wieder am Trainingsplatz zu sehen, wie wichtig die Fans dem Gladbacher Coach sind – und wie nah Rose sie an sich heran lässt. Nach jeder Einheit nahm er sich Zeit für Autogramme, Fotos und Unterhaltungen. Häufig bekam er schon Geschenke von den Anhängern, teilweise kamen Fanklubs aus der Ferne extra angereist, um Rose ein Präsent zu übergeben. Das hatte es zuletzt bei Lucien Favre gegeben.

Rose verkörpert genau das, was Borussia sein will. Er tritt bodenständig auf, bleibt greifbar. Während sich der Profifußball immer mehr von der Gesellschaft entfernt, sind Rose und die Gladbacher nach wie vor ein Trainer und Klub zum Anfassen. Doch wenn es auf den Platz geht, zählt der Erfolg und für den gibt Rose nicht weniger als 100 Prozent.