Borussias Trainer : Rose hält mit einfachem Trick alle bei Laune

Mönchengladbach Borussias Trainer Marco Rose ist in den Englischen Wochen nicht nur als Trainer, sondern auch als Psychologe gefragt. Dass er dieser Aufgabe mit viel Feingefühl nachgeht, hat er mit seinem Dreierwechsel in der Champions League kurz vor Schluss bewiesen.

Rose wollte die genannten Spieler damit nicht bestrafen, sondern in erster Linie ein starkes Zeichen an Jantschke, Traoré und Lang senden. Traoré und Lang standen bislang in keinem Bundesligaspiel in der Startelf und werden wohl auch in den kommenden Wochen nie zur ersten Wahl gehören.