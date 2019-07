Sieg im Testspiel gegen Rayo Vallecano : Borussia-Coach Rose lobt die Einstellung seines Teams

Rottach-Egern Die Tore von Michael Cuisance und Christoph Kramer bringen Borussia nach einem 0:1-Rückstand den 2:1-Sieg gegen Rayo Vallecano. Eine Systemumstellung in der zweiten Halbzeit war der Schlüssel zum Erfolg.

Auch Yann Sommer kam dazu. Es gab eine kurze Debatte mit dem Schiedsrichter, und dies aus ungewöhnlichem Anlass. Denn Borussias Torhüter, an diesem Tag in leuchtendem Gelb gekleidet und mit der Kapitänsbinde am Arm unterwegs, legte Veto ein gegen einen Platzverweis – des Gegners. Andres Martin hatte Gelb-Rot gesehen. „Es wäre uns wichtig gewesen, dass wir im Elf gegen Elf weiterspielen. Darum haben wir interveniert. Aber es gibt nun mal Regeln und wir hatten keinen Erfolg“, sagte später Trainer Marco Rose, der wie Sommer und Jonas Hofmann am Tatort war und versuchte den Schiedsrichter umzustimmen.