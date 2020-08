Borussias Trainingslager : Darauf kann Marco Rose aufbauen

Fußballseminar mit Marco Rose. Foto: Dirk Päffgen

Meinung Mönchengladbach Die erste Hälfte der Vorbereitung ist vorüber. Borussia macht bislang einen guten Eindruck. Trainer Marco Rose hat gesehen, dass der Kader nicht nur auf dem Papier eine gute Breite hat. Doch es gibt auch einige Themen, an denen gearbeitet werden muss.

Es ist keine besondere Nachricht, dass Fußballmannschaften mit einem guten Gefühl aus dem Sommertrainingslager kommen. Und doch ist die Zufriedenheit keine Selbstverständlichkeit, man muss sie sich erarbeiten. Das haben die Borussen in den Tagen in der Klosterpforte getan. Dass es am Ende das 2:0 gegen den SC Paderborn gab, passte zum Gesamteindruck. Die Borussen haben, das zeigte sich im Spiel vor allem vor der Pause, noch reichlich Themen abzuarbeiten, doch sie sind gewillt und bereit, Erfolg zu haben. Und sie haben die Mittel dafür.

Nach wie vor fehlen wichtige Spieler. Denis Zakaria, Marcus Thuram und Alassane Plea vor allem. Doch bei allen dreien besteht offiziell die Hoffnung, dass es bis zum Saisonstart reicht. Zakaria konnte sogar wieder Teile des Teamtrainings mitmachen, und auch Thuram, der sich körperlich laut Trainer Marco Rose in einen guten Zustand gebracht hat, hat große Schritte gemacht. Alassane Plea konnte immerhin ins Lager nachreisen, auch das ist ein kleiner Schritt auf dem Weg zurück. Was das Thema angeht, ist Borussia also auf dem richtigen Weg.

Lesen Sie auch Sieg zum Trainingslager-Abschluss : Rose ist mit Borussias Tagen im Trainingslager zufrieden

Das Gute ist: Der Rest des Kaders hat Rose gezeigt, dass er sich im Status „minus Vier“ (auch Laszlo Bénes ist noch im Aufbau) keine Sorgen machen muss. Die Defensive hat in den ersten drei Spielen kein Gegentor zugelassen. Sicherlich waren es keine Gegner, die mit größter Wucht kamen, dennoch ist die Null für jede Abwehr immer eine Bestätigung. Gegen Paderborn fehlte über zwei Drittel der Zeit Nico Elvedi, auch das wurde kompensiert.

Offensiv hat Rose ebenfalls gesehen, dass die Kaderbreite nicht nur auf dem Papier besteht. Breel Embolo hat schon zweimal getroffen, nun auch Hannes Wolf, der Neue. Lars Stindl macht einen ausgezeichneten Eindruck. Der Kapitän geht, wie auch Abwehrchef Matthias Ginter, klar als Vorbild durch. Und dann ist noch Valentino Lazaro dazu gekommen, der durch seine bemerkenswerte Vielseitigkeit alle möglichen Optionen für alle Fälle bietet. Dass zudem hinten dran die Jung-Profis wie nun Rocco Reitz mit seinem starken Assist gegen Paderborn Duftmarken setzen, kommt Rose entgegen. Denn für den Trainer ist der Konkurrenzkampf ein Stilmittel, um Reize zu setzen und Leistungsbereitschaft herauszukitzeln.

Natürlich hat Rose einen Stamm an Spielern, der für seinen Ansatz notwendig ist. Doch ist der Kreis dieser Spieler deutlich gewachsen. Die Rose-Borussia geht ins zweite Jahr und bei vielen, bei denen 2019 noch gezweifelt wurde, ob sie den Rose-Stil können, weiß man nun: Ja, sie können. Durch den Gehaltsverzicht und die Corona-Spiele mit dem guten Ende ist das Team zudem eng zusammengerückt und eingeschworen. Weil es kaum verändert ist, wird das eine Stärke sein. Die, die die Königsklasse erreicht haben, dürfen sie nun auch genießen. Auch das ist eine Motivation.