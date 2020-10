Reaktionen nach Borussias 1:0 gegen Leipzig : „Man hat diese Energie in der Mannschaft gespürt“

Dank des Tores von Hannes Wolf (links) hat Borussia erstmals ein Spiel gegen RB Leipzig gewonnen. Foto: dpa/Martin Meissner

Mönchengladbach Borussia hat gegen RB Leipzig einige Negativserien gebrochen. Erstmals gab es einen Sieg gegen die Sachsen, ein Vorsprung wurde endlich wieder über die Zeit gerettet und ein Spitzenspiel gewonnen. Die Reaktionen.

Der Moment des Abpfiffs war eine riesige Erlösung für die Borussen. Drei Tage nach dem 2:2 gegen Real Madrid, als Gladbach zum vierten Mal in dieser Saison noch einen Vorsprung aus der Hand gegeben hat, war das der Moment, an dem klar war, dass es gegen RB Leipzig nicht passieren würde. Nach 94 Minuten stand fest: Borussia schlägt die Sachsen mit 1:0. Hannes Wolf erzielte das entscheidende Tor. Doch es war nicht nur die Erlösung in Sachen Vorsprung-Rettung, sondern auch in zwei anderen Dingen: Gladbach gewann erstmals gegen RB Leipzig und konnte endlich wieder ein Spitzenspiel für sich entscheiden. Entsprechend glücklich waren die Borussen hinterher.

„Beiden Mannschaften hat man angemerkt, dass die Englischen Wochen gerade an einem zerren. Wir hatten zwar den ein oder anderen Ballverlust, aber gerade, wenn man mit zwei spielstarken Sechsern spielt, kann das auch mal passieren. Wir haben es aber auch immer wieder gut verteidigt“, sagte Jonas Hofmann, der diesmal an der Seite von Florian Neuhaus im Mittelfeld-Zentrum auflief. „Unser generelles Abwehrverhalten war heute 1a, wir haben wenige bis gar keine hundertprozentigen Torchancen zugelassen und ich hatte heute nicht das Gefühl, dass wir noch den Ausgleich kassieren. Weil wir alles reingehauen und die Kopfballduelle gewonnen haben, man hat diese Energie in der Mannschaft gespürt, dass wir uns das nicht mehr nehmen lassen.“

„Es war ein hart erkämpfter Sieg für uns. Man hat gesehen, dass beide Teams unter der Woche in der Champions League gespielt haben, aber am Ende haben wir alles gegeben und wollten diesen Sieg unbedingt. Das war der Unterschied zu den sonstigen Spielen gegen Leipzig. Jetzt sind wir sehr glücklich“, sagte Keeper Yann Sommer. „Wir waren in der Schlussphase nicht nervös, aber natürlich hat man sowas im Kopf. Aber wir haben wie verrückt gekämpft, damit es nicht wieder passiert, wir sind kompakt geblieben. Das war anders als in den Spielen, in denen wir am Ende noch ein Tor kassiert haben.“

In der Tabelle klettert Borussia dank des Sieges auf Platz vier. „Das ist für unsere Situation natürlich sehr gut, die Stimmung ist jetzt richtig gut vor den nun anstehenden schwierigen Wochen. Das gibt uns Selbstvertrauen, wenn man ein solch wichtiges Spiel wie das gegen Leipzig gewinnt“, sagte Sommer weiter.