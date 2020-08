Weiterer Test gegen Fürth : Borussia-Trainer Rose lobt nach Verl-Spiel seine „Kettenzieher“

Marco Rose lobte sein Team. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk)

Mönchengladbach Beim 4:0-Sieg im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung gegen den SC Verl gab Marco Rose insgesamt 25 Spielern Einsatzzeiten. Mit ihnen war Borussias Trainer zufrieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hannah Gobrecht

„Wir wollen schnell wieder Spiele gewinnen“, hatte Borussias Trainer Marco Rose vor dem ersten Testspiel der Vorbereitung gegen den SC Verl angekündigt. Gesagt, getan. Gegen den Drittliga-Aufsteiger gab es ein 4:0, Breel Embolo, Famana Quizera, Hannes Wolf und Julio Villalba trafen. In der ersten Hälfte taten sich die Borussen nach einem guten Start etwas schwerer. Im zweiten Durchgang überzeugten sie mit einigen zielstrebigen Angriffen. Eine weitere Möglichkeit, in einem Testspiel an den Details zu schleifen haben die Gladbacher am 27. August. Da kommt nach unseren Informationen die Spielvereinigung Greuther Fürth nach Gladbach (16 Uhr). Nach dem Verl-Spiel sprach Rose über ...

... das Spiel gegen Verl: „Die Leistung war ansprechend. Wir haben beide Halbzeiten gewonnen, das war unser Ziel. Inhaltlich hatten wir auch schon in der ersten Halbzeit gute Aktionen. Daraus haben wir ein Tor gemacht und hinten raus ein bisschen die Kontrolle verloren. In der zweiten Halbzeit haben wir gar nichts mehr zugelassen, drei Tore geschossen und auch viele gute Aktionen gehabt. In der Summe kann man damit als Trainer sehr gut leben. “

... die hohe Intensität, die er immer wieder einfordert: „Das ist für die Jungs schwierig, gar keine Frage. Aber genau darum geht es: dass wir jetzt schon mit Widerständen umgehen und nicht wegbrechen, dass wir die letzten Prozente herauskitzeln, auch wenn wir müde sind. Aber das haben die Jungs gemacht. Ich habe es in den Gesichtern gesehen. Sie haben an den Ketten gezogen und zwischendrin auch wirklich viele gute Ballaktionen gehabt. Und vier Tore sind auch nicht so schlecht.“

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk) 38 Bilder Borussia - Verl: die Bilder des Spiels

... den eng getakteten Spielplan: „Am Ende spielen wir Fußball. Wir werden viele Spiele haben, die Nationalspieler noch ein paar mehr. Wir kennen die Gesamtkonstellation mit Corona drumherum. Das ist alles nicht so einfach, aber wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir wollen gerne viel spielen und freuen uns auf die Bundesliga. Wir wollen auch im DFB-Pokal natürlich weiter kommen als letztes Jahr. Wir haben auch in der Champions League unsere Ziele. Darauf sollten wir uns freuen und nicht zu viel darüber nachdenken, was uns eventuell Probleme bereiten könnte.“