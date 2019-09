„Diesen Moment nutzen“ : Rose hofft auf einen Heimsieg-Effekt

Mönchengladbach Borussias Trainer Marco Rose setzte am Mittwoch beim Trainingsauftakt auf offensive Spielzüge und Kurzpassspiel. Damit solche Aktionen künftig häufiger zu sehen sind, könnte der Erfolg gegen Fortuna wichtig gewesen sein. Er soll eine Wirkung auf die Gladbacher haben.

Borussias Trainer Marco Rose reicht das, was er im Angriffsspiel bislang sieht, noch nicht. Deswegen legte der 43-Jährige auch darauf den Fokus beim Start in die Trainingswoche vor dem Spiel am Samstag in Sinsheim gegen 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr). Lange ließ Rose Spielzüge von der Abwehr über das Mittelfeld bis hin zu den Stürmern, die in kleine Tore schießen mussten, einüben. Außerdem ließ er seine Spieler schnelle, direkte Kontersituationen ausführen.