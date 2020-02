Laut Borussia-Trainer Rose : Kramer droht das Derby-Aus

Christoph Kramer verletzte sich in Leipzig am Kopf. Foto: dpa/Robert Michael

Mönchengladbach In Leipzig zog sich Christoph Kramer eine Kopfverletzung zu. Die Diagnose, eine leichte Gehirnerschütterung, ist zwar glimpflich, dennoch droht Borussias Mittelfeldspieler im Derby gegen den 1. FC Köln auszufallen.

Aufgrund des starken Regens dürfte Christoph Kramer fast froh gewesen sein, dass er nicht dabei war bei der knapp 80-minütigen Trainingseinheit. Aufgrund seiner Kopfverletzung, die er sich beim 2:2 bei RB Leipzig zugezogen hatte, fehlte der Mittelfeldspieler am Dienstag noch. Es wird nicht das einzige Training sein, das er wegen des Zusammenpralls mit Timo Werner verpassen wird. „Er hat eine leichte Gehirnerschütterung und darf bis Freitag keinen Sport machen“, sagte Marco Rose nach dem Training. Kramer wird also auch auf jeden Fall am Mittwoch und Donnerstag nicht dabei sein, vermutlich am Freitag dann einsteigen, vielleicht aber auch erst am Samstag.

Diese Vorbereitungen werden laut Rose „wahrscheinlich zu wenig“ sein, um beim Derby gegen den 1. FC Köln am kommenden Sonntag dabei zu sein. Im Hinspiel stand Kramer noch zum ersten Mal in einem Pflichtspiel unter Rose in der Startelf, dieses Mal wird er wohl nicht dabei sein. Bitter für Kramer, der sich mit seiner Leistung gegen Mainz 05 (3:1) an der Seite von Denis Zakaria eine gute Position im Kampf um einen Platz im Mittelfeld erarbeitet hatte. Nun wird aufgrund seiner Verletzung ein Konkurrent im Kader der Borussen vorerst seinen Platz einnehmen – und danach nicht wieder abgeben wollen.

Dafür kehrte am Dienstag ein anderer Mittelfeldspieler ins Training zurück. Laszlo Bénes, der in Leipzig aufgrund von muskulären Problemen nicht zum Kader gehörte, konnte wieder voll mitwirken. Der Slowake kam in den vier Bundesliga-Partien vor dem Gastauftritt bei RB jeweils nicht zum Einsatz und hofft nun auf seine Rückkehr auf den Platz beim Derby am Sonntag gegen Köln (Anstoß 15.30 Uhr).