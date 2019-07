Nach der Kramer-Verletzung : Roses fünf Optionen für die Sechs

Mönchengladbach Nach dem Ausfall von Christoph Kramer wegen eines Bänderrisses muss dessen Position bei Borussia Mönchengladbach als Sechser vor der Abwehr erst einmal neu besetzt werden. Unter anderem diese fünf Spieler eröffnen Trainer Marco Rose interessante Möglichkeiten.

Aufgrund eines Bänderrisses im rechten Sprunggelenk wird Christoph Kramer Borussia in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie schnell der Mittelfeldspieler zurückkehren wird, ist noch offen, wahrscheinlich ist jedoch, dass er für die ersten Pflichtspiele keine Option für die Startelf der Gladbacher sein wird. Dabei galt Kramer als Favorit auf den Posten des Sechsers im 4-Raute-2-System des neuen Trainers Marco Rose. Der wird sich nun aber ganz genau die Alternativen anschauen und dafür auch die beiden Testspiele am Wochenende gegen SCO Angers (Samstag, 16 Uhr in Straelen) und gegen Athletic Bilbao (Sonntag, 16 Uhr in Velbert) intensiv nutzen. Fünf Spieler sind es im aktuellen Kader, die die Rolle von Kramer nun einnehmen könnten.

Laszlo Bénes: Nach seiner halbjährigen Leihe zu Holstein Kiel hat der Slowake in der bisherigen Vorbereitung einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Auch er ist vielseitig einsetzbar im Mittelfeld und könnte auf der Sechs für Furore sorgen. Aber er ist angeschlagen, hat laut Rose „etwas Latentes, was schon ein paar Tage alt ist, und jetzt müssen wir mal die Bremse ziehen, damit sich das nicht über Wochen oder Monate schleppt. Es ist aber, glaube ich, nichts Strukturelles kaputt“.

Matthias Ginter: Zwar läuft der deutsche Nationalspieler in den vergangenen Jahren fast immer in der Abwehr auf, früher beim SC Freiburg und auch bei Borussia hat er aber schon bewiesen, dass er die Position im defensiven Mittelfeld sehr gut ausfüllen kann. In seiner ersten Gladbach-Saison übernahm er in drei Spielen diese Rolle und erzielte dabei sogar ein Tor. Doch Ginter betonte schon damals häufiger, dass er deutlich lieber in der Verteidigung spielt.