„Müssen unangenehmer sein“ : Noch ist Borussia für Rose zu lieb

Mönchengladbach Der letzte Test vor dem Saisonstart zeigt Borussias Trainer Marco Rose, woran noch zu arbeiten ist. Es geht darum, laut und unangenehm zu sein.

Es war ein zum aktuellen Zustand von Borussia Mönchengladbach passendes Ergebnis mit einem passenden Spielverlauf bei der Generalprobe gegen den FC Chelsea, bei der der Bundesligist gegen den amtierenden Europa-League-Sieger einen 2:0-Vorsprung vergab und 2:2 spielte. Der Fünfte der vergangenen Saison zeigt sehr gute Ansätze dabei, die Spielidee des neuen Trainers Marco Rose umzusetzen, phasenweise wirkt das Team dann aber wieder überfordert. „Wenn man 2:0 führt, will man natürlich gewinnen. Das ist ein Spiegelbild der Vorbereitung, man sieht ungefähr, wo wir hinwollen, aber die Konstanz in allem fehlt noch“, sagte Gladbachs Trainer.

Für die letzten Tage vor dem Pflichtspielstart am kommenden Freitag im Pokal beim SV Sandhausen (20.45 Uhr) stehen also noch einige Punkte auf der To-Do-Liste. „Wir arbeiten jeden Tag hart an uns, und man sieht schon viele gute Dinge. Man kann das nicht planen und ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis die Mannschaft alles Neue verinnerlicht hat“, sagt Rose. „Wir haben einige Sachen auf der Agenda, bei denen ich will, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir selbstkritisch sind, ohne negativ zu werden.“