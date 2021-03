„Demütig damit umgehen“ : Rose fordert erleichterte Borussen zum Nachlegen auf

Gelsenkirchen „Es war nicht immer alles schlecht“, sagte Marco Rose nach dem erstem Sieg nach zuvor neun Spielen ohne. Trotzdem war dem Trainer bewusst, dass Borussia mal wieder liefern musste. Rose forderte einen vernünftigen Umgang mit dem 3:0 auf Schalke.

Lars Stindl hatte die Borussen schon in der 15. Minute in Führung geschossen, seit dem 3. Februar hatten sie in neun Spielen überhaupt nur einmal, beim 2:3 gegen RB Leipzig, vorne gelegen. In der 63. Minute legte Stefan Lainer rechtzeitig mit seinem Tor nach einer Ecke nach. Frederik Rönnows Eigentor neun Minuten später wischte die letzten Milligramm Zweifel, wer dieses Spiel gewinnen würde, weg. „Wir haben ein bisschen das bestätigt, was wir in den Wochen vorher immer gesagt haben. Die Jungs haben immer wieder an positiven Ergebnissen geschnuppert“, sagte Rose. „Zwischendurch waren wir zweimal chancenlos gegen Manchester City in der Champions League. Aber es war nicht immer alles schlecht.“