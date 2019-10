Auch Jantschke fällt aus : Rose fehlt in Dortmund eine ganze Mannschaft

Mönchengladbach Elf Spieler fallen beim Pokalspiel der Borussia in Dortmund aus. Jordan Beyer wird Tony Jantschke ersetzen. Lars Stindl könnte zu seinem Startelf-Comeback kommen.

Jordan Beyer, so viel hat Borussias Trainer bereits verraten, wird Jantschke im Abwehrzentrum vertreten. „Wir vertrauen ihm, dass er ein gutes Spiel machen wird“, sagte Rose. Der 19-Jährige wird also zum zweiten Mal in dieser Saison zum Einsatz kommen – und auch bereits zum zweiten Mal in seiner noch sehr jungen Karriere in Dortmund auflaufen. Beim 0:2 in der Hinrunde der vergangenen Saison stand Beyer ebenfalls aufgrund von einigen Verletzungen in der Gladbacher Startelf.