Gladbach-Trainer Rose hofft auf Reaktion : Borussias Lehren aus der Niederlage gegen Leverkusen

Mönchengladbach Das 1:3 gegen Leverkusen soll Borussia dabei helfen, weiter zu wachsen, zumindest ist das der Wunsch von Marco Rose. Drei grundsätzliche Lehren dürften er und sein Team für das Spiel bei Werder Bremen ziehen.

Sofort Vollgas In Frankfurt stand es nach sieben Minuten 2:0, gegen Bayer 0:1. Gerade bei Geisterspielen ist es ohne die Unterstützung der Fans wichtig, früh Erfolgserlebnisse zu haben. Borussia muss in Bremen gleich auf die Führung spielen. „Das wäre ein Ansatz für jedes Spiel, ich würde immer gerne nach sieben Minuten 2:0 führen. Es ist immer wichtig, gut in eine Partie zu kommen und dafür muss man bereit sein“, sagte Rose. Er selbst wird alles daran setzen, seine Spieler in diese Bereitschaft zu versetzen.