„Ein Stück weit fahrig“ : Rose ermahnt Borussia-Shootingstar Neuhaus

Mönchengladbach Florian Neuhaus war gegen Schalke mit einem Tor und einer Vorlage ein entscheidender Mann. Er zeigte erneut seine starke Form, in Phasen hat Borussias Trainer Marco Rose der Auftritt aber wie von der gesamten Mannschaft nicht gefallen.

In den ersten 30 Minuten war Schalke den Borussen mindestens ebenbürtig, was zwar auch daran lag, dass das Krisen-Team aus Gelsenkirchen einen brauchbaren Auftritt hinlegte, vor allem aber daran, dass die Gladbacher ungewohnt fehlerhaft spielten. Inklusive Neuhaus, der den Anfangsauftritt des Teams ebenfalls kritisierte und mit seiner eigenen Leistung auch nicht zufrieden gewesen sein wird. Für ihn galt dann aber das gleiche wie für seine Kollegen, die es in den zwei übrigen Dritteln des Spiels recht deutlich zugunsten der Borussen gerichtet haben. „Dann hat er sich gut reingespielt und insgesamt sind wir natürlich froh, dass wir so einen Jungen bei uns haben“, sagte Rose.