Borusse war beim 0:0 nicht dabei : Darum fehlte Marcus Thuram in Wolfsburg

Darum fehlte Marcus Thuram in Wolfsburg

Wolfsburg Marcus Thuram fehlte Borussia Mönchengladbach am Sonntag beim 0:0 Wolfsburg. Die Gründe erklärte Gladbachs Trainer Marco Rose nach dem Spiel.

Der Spielplan stellt derzeit mit auf bei Borussia. Die anstehenden Englischen Wochen waren für Trainer Marco Rose nun auch in Wolfsburg der Grund, warum er sich entschied, kurzfristig auf Marcus Thuram zu verzichten.

Nachdem Thuram beim 1:2 im Derby gegen den 1. FC Köln wie andere Stars der Borussen nicht zur Startelf gehört hatte, fehlte sein Name nun auch am Sonntag auf dem Aufstellungszettel. Statt ihm spielte Valentino Lazaro erstmals seit dem 19. Dezember, er gab nach seiner Muskelverletzung sein Comeback.

Thuram habe Knieprobleme, das teilte Borussia schon vor dem 0:0 der beiden Champions-League-Anwärter mit. Es war damit der zweite Wuchtspieler neben Denis Zakaria, der aus diesem Grund fehlte. Zakaria hatte sich gegen Köln nach einem Zusammenprall mit Mitspieler Florian Neuhaus verletzt und konnte in der vergangenen Woche nur individuell trainieren.

Bei Thuram hatte sich ebenfalls im Laufe der Woche angedeutet, dass er möglicherweise besser nicht aufläuft in der Autostadt. Rose erklärte am Sonntag nach dem Spiel: „Marcus hatte wieder vermehrt Knieschmerzen. Wir haben uns mit Blick auf das Programm gesagt, dass es daher keinen Sinn macht in Wolfsburg“, sagte Rose.