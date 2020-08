Müde Beine, fehlende Frische : Rose erklärt Borussias Testspiel-Niederlage gegen Greuther Fürth

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung die erste Niederlage kassiert beim 0:2 gegen Greuther Fürth. Trainer Marco Rose sprach über die Gründe.

Rose, der den meisten Profis im 120-Minuten-Testspiel 60 Minuten Spielzeit gewährte, wollte, dass seine Spieler nach dem einwöchigen Trainingslager und drei Trainingseinheiten vor dem Spiel möglichst frisch in die Partie gehen. „Das war ein Trugschluss. Das muss man ehrlich sagen, das muss ich auf meine Kappe nehmen. Wir haben am Tag vor dem Spiel noch mal intensiv trainiert“, sagte Rose.

In der Partie fehlte es den Gladbachern über weite Strecken an Tempo und guten Ideen. Zu viele individuelle Fehler, die sich in Fehlpässen und Ungenauigkeiten widerspiegelten, kamen hinzu. „Trotzdem darf die Müdigkeit keine Rolle spielen. Greuther Fürth hat schließlich auch trainiert, sie sind auch in der Vorbereitung“, sagte Rose, für den der Sieg der Fürther verdient gewesen ist. „Uns haben in Teilbereichen ein paar Prozente gefehlt haben: Frische, Galligkeit, Spielfreude“, sagte Rose.