Borussias Trainer versammelte sein Team um sich : So erklärt Rose die Kreisbildung nach dem Sieg

So erklärt Rose die Kreisbildung nach dem Sieg

Paderborn Marco Rose versammelte seine Mannschaft und den Trainerstab nach dem 3:1 in Paderborn noch auf dem Spielfeld um sich. Er erklärte seinem Team, wie es mit der Situation vor dem letzten Spiel gegen Hertha BSC umgehen soll.

Marco Rose war im Mittelpunkt. Er hatte seine Spieler und sein Trainerteam noch auf dem Rasen um sich versammelt nach Borussias 3:1-Sieg beim SC Paderborn. Der Trainer sprach und sprach, aus der Ferne sah er sehr emotional aus. Als er fertig war, gab es ein kollektives Lachen. Rose klärte später in der Pressekonferenz auf, was es mit der Kreisbildung auf sich hatte.

„Ich habe den Jungs am Ende mit einem Lächeln gesagt, dass sie ein richtig cooler Haufen sind“, berichtete der Trainer. Das gefiel den Profis offenbar gut. Dass er eine emotionale Rede gehalten habe, davon wollte der 43-Jährige allerdings nichts wissen. „Ich war total tiefenentspannt. und unemotional“, versicherte er. „Ich habe den Jungs nochmal gesagt, wie die grundsätzlich Situation ist und wie wir damit umgehen wollen – und zwar möglichst normal. Wir haben uns letzte Woche schon für die Europa League qualifiziert und sind nach wie vor für die Europa League qualifiziert, nicht mehr und nicht weniger. Im letzten Spiel haben wir die Chance, den ganz großen Wurf zu schaffen“, sagte Rose.

Gemeint ist die Champions-League-Teilnahme. Borussia geht als Tabellenvierter in den letzten Spieltag und kann gegen Hertha BSC zum zweiten Mal nach 2015 direkt in die Königsklasse einziehen. 2016 kam sie auf dem Umweg der Playoffs in Europas höchste Spielklasse. Konkurrent Leverkusen liegt zwei Punkte hinter Gladbach, das zudem die bessere Torbilanz hat.