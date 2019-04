Borussias neuer Trainer Rose : Ein Coup mit gewolltem Risiko

Meinung Mönchengladbach Marco Rose wird neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach. Das ist nun offiziell. Max Eberl ist damit ein großer Transfer gelungen, der aber auch Gefahren mit sich bringt.

Max Eberl ist gelungen, was einige seiner Kollegen in der Bundesliga vergeblich probiert hatten: Er hat Marco Rose davon überzeugt, zu seinem Klub zu kommen. Bei Leipzig, Hoffenheim, Schalke und Wolfsburg war der 42-Jährige im Gespräch, die Gladbacher bekommen ihn. Wer so einen umworbenen Trainer für einen Wechsel begeistert, darf sich auf die Schulter klopfen. Denn Eberl ist nicht bei einem Klub, der mit riesigen Gehältern überzeugen kann, sondern mit Visionen und Perspektiven punkten muss. Von denen ist Rose scheinbar angetan.