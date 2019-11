Weitere Verletzte zurück : Rose kann wieder unangenehme Entscheidungen treffen

Mönchengladbach Am Dienstag kehrten Fabian Johnson, Raffael, Ramy Bensebaini und Alassane Plea ins Training zurück. Damit stehen Marco Rose erstmals wieder mehr Profis zur Verfügung als Plätze im Spiel-Kader vorhanden sind.

In den vergangenen Wochen war es eigentlich klar, wer es bei den Spielen der Borussen in den Kader schafft. „Es geht momentan darum, elf gesunde Spieler zu finden“, sagte Trainer Marco Rose sogar nach dem 2:1-Sieg in Leverkusen über die angespannte Personalsituation. Er musste sein Team immer wieder mit Spielern wie Babis Makridis und Conor Noß aus der U23 auffüllen. Doch am Donnerstag beim Europa-League-Spiel gegen AS Rom (21 Uhr) wird es nach langer Zeit mal wieder so sein, dass Rose mehr Profis zur Verfügung hat als er in den Kader berufen darf.